PSV geeft Chris Gloster een kans als linksback tijdens trainingsweek in Duitsland

Peter van Ooijen rondt transfer naar Uerdingen af en gaat snel oefenen tegen PSV

1 augustus Middenvelder Peter van Ooijen (28) heeft de al eerder aangekondigde transfer naar KFC Uerdingen 05 zaterdag afgerond. De voormalig PSV'er uit Rosmalen tekende in Krefeld een contract voor twee seizoenen. Van Ooijen was transfervrij vertrokken bij VVV en had over belangstelling zeker niet te klagen. Meerdere clubs deden hem een aanbieding, maar Uerdingen kwam met het meest interessante voorstel.