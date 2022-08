PSV geeft doorbraak van Sambo in Eindhoven nog niet op, ondanks een mogelijke optie tot koop voor Sparta

PSV deelt eerste klap uit en gaat met deze nieuwe inzichten naar de strijd om tientallen miljoenen

PSV heeft de eerste prijs van het seizoen beet en hoopt dat het de opmaat is naar een goede prestatie in Monaco. In het dwergstaatje willen de Eindhovenaren dinsdagavond de Champions League-droom voor dit seizoen in leven houden.

1 augustus