PSV geeft goed signaal af in Oosterhout, ook Lozano snel terug

Belangrijk was dat Armindo Bruma (24) zijn debuut maakte voor PSV en samen met de andere basisspelers iets meer dan een uur op het veld stond. Bij een stand van 2-0 mochten de talenten van PSV het overnemen en ze bouwden de score verder uit, omdat Joël Piroe nog trefzeker was. ,,Bruma heeft nu voor het eerst minuten gemaakt en je ziet dat het een speler is die kwaliteiten heeft. We hebben hem vrij laat binnen gekregen, net als Toni Lato. We proberen uiteraard om iedereen nu zo snel mogelijk fit te krijgen”, aldus Van Bommel, die content was dat Donyell Malen twee keer scoorde. ,,Hij weet wat hij wil en dat is spelen. Twee jaar geleden is hij bewust vanuit Arsenal naar ons gekomen, terwijl hij daar misschien meer verdiende.” Van Bommel maakt zich ogenschijnlijk geen zorgen over de vraag of Malen zijn handtekening onder een nieuw en lang PSV-contract gaat zetten. ,,Laat de zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) het maar regelen met John de Jong”, gaf hij als advies.