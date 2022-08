PSV geeft jonge buitenlandse talenten kans om zich te bewijzen in de opleiding

PSV kan tegen AS Monaco een handvol miljoenen verdienen en houdt bij winst de deur open voor meer

Een van de redenen waarom PSV zo graag in de Champions League wil spelen, is omdat er in de competitie een enorme hoeveelheid geld te verdienen valt. Mochten de Eindhovenaren dinsdagavond van AS Monaco winnen, dan kan financieel directeur Jaap van Baar sowieso een premie van vijf miljoen euro inboeken.

9 augustus