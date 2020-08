PSV geeft krachtige tekens van leven in aanloop naar de competitiestart

PSV gaf afgelopen weekend op twee fronten een krachtig teken van leven, in aanloop naar de start van het nieuwe eredivisieseizoen. De club won in Berlijn afgetekend een oefenduel met Bundesliga-middenmoter Hertha BSC (0-4). Bovendien hoopt PSV maandag al een grote slag op de transfermarkt af te ronden. PSV wil snel de gewenste nieuwe linksback presenteren: Philipp Max (26) van FC Augsburg is dicht bij een stap naar Eindhoven.

De drievoudig Duits international wil weg bij zijn huidige club en staat open voor een contract in Eindhoven. Technisch manager John de Jong was zondagavond nog druk in gesprek met FC Augsburg, dat al een tijdje geen krimp had gegeven. PSV wilde ongeveer 7,5 miljoen betalen voor Max en de club uit de Bundesliga wilde ongeveer 10 miljoen euro ontvangen. De onderhandelingen waren zondag in volle gang en de verwachting is dat partijen elkaar ergens tussen die bedragen kunnen vinden. In dat geval vliegt Max vandaag al in voor een medische keuring en kan hij een meerjarig contract ondertekenen. PSV heeft eerder de salariseisen van Max al afgetast en deze liggen aan de bovenkant van wat er in het Philips Stadion kan. Ze vallen echter te behappen.

Voor De Jong zou het na de komst van Yvon Mvogo opnieuw een flinke opsteker zijn. PSV keek de afgelopen maanden de kat uit de boom op de transfermarkt en onder de achterban sloeg het ongeduld enigszins toe. Samen met PSV-trainer Roger Schmidt en zijn scoutingsapparaat is De Jong actief op zoek gegaan naar spelers die een kwalitatieve slinger kunnen geven aan het gewenste pressing-spelletje van de nieuwe coach. Mvogo bewees afgelopen weekend in Berlijn met een vrijwel vlekkeloos optreden zeker concurrentie te kunnen bieden aan Jeroen Zoet en Lars Unnerstall. Sterker nog, het zal niemand verbazen wanneer hij gewoon de nummer 1 van PSV blijft.

Taaier

Max zal de manmoedige Mauro Júnior bij PSV uit het elftal gaan verdringen. De Braziliaan is van nature geen linkervleugelverdediger en kwam defensief soms tekort, maar toonde zich als teamspeler en bleek taaier dan gedacht. Dat Mauro aan de bal tot het nodige in staat is, had hij al eerder bewezen. PSV houdt hem bij de selectie en wil hem ook niet meer verhuren. Centrale verdediger Jordan Teze lijkt dat ook te hebben afgedwongen. Hij verraste tegen Hertha BSC met een soeverein optreden en lijkt een zeer serieuze optie voor de basis van PSV te worden. Teze maakt een grote kans om over twee weken bij de competitiestart tegen FC Groningen gewoon bij de eerste elf van PSV te beginnen, als de club geen versterking heeft aangetrokken.

Te duur

Eerder was de Koreaan Kim Min-Jae in beeld als inkomende transferprooi, maar hij is waarschijnlijk te duur voor PSV. Clubs als Tottenham Hotspur en Lazio Roma hebben meer kans om hem in te lijven, omdat hun financiële spankracht groter is. Verwacht wordt dat Kim meer dan 15 miljoen euro moet kosten en het is twijfelachtig of zijn huidige club Beijing Guoan hem wil verkopen.

PSV neemt vandaag opnieuw tijdelijk afscheid van Dante Rigo, die na een huurperiode bij Sparta nu vrijwel zeker voor een seizoen op huurbasis wordt gestald bij ADO Den Haag. Als alle formaliteiten worden afgerond, sluit hij per direct aan in het Cars Jeans Stadion. Rigo werd altijd gezien als een groot talent, maar perspectief op speeltijd op zijn beste positie (op het middenveld) ontbreekt. Zijn contract loopt nog tot medio 2022 en bij ADO kan hij komend seizoen bewijzen dat hij in voetbaljaar 2021-2022 alsnog waardevol voor PSV kan zijn.