PSV geeft niet thuis op cruciaal moment: Schmidt zet zijn spelers te graag in een glazen kastje

Alle plussen en minnen op een rij: PSV-Real Sociedad zorgde voor stevige slijtage op elk puntje van de stadion­stoe­len

17 september Meerdere PSV'ers speelden donderdag niet op de toppen van hun kunnen tegen Real Sociedad, maar lieten wel zien alles op alles te willen zetten voor een overwinning. Dat dat niet lukte, daar baalde het grootste deel van het Eindhovense publiek flink van. Tegelijkertijd was er na het spektakelstuk tegen de Spanjaarden ook berusting. PSV-Real Sociedad was een wedstrijd die op Champions League-niveau niet zou hebben misstaan en die tot de laatste seconde spannend was.