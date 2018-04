PSV geeft positief signaal aan Albert Gudmundsson en wil contract verlengen

Hoogste niveau

Gudmundsson moest het de afgelopen twee jaar vooral doen met optredens bij Jong PSV, waar hij een van de meest opvallende spelers was. Het is voor alle partijen duidelijk dat hij toe is aan speeltijd op het hoogste niveau. Ook bij PSV 1 kwam hij als invaller tot een aantal belangrijke momenten, maar wist hij nog niet te scoren. Gudmundsson was eerder dit seizoen bijvoorveeld mede-verantwoordelijk voor de nipte winst bij Heracles Almelo, waar hij in de slotseconde de beslissende voorzet op Luuk de Jong af.