PSV gehavend tegen PEC, Faber hoopt op extra steun van eigen publiek

PSV-trainer Ernest Faber hoopt dat het publiek van PSV na een moeilijke periode volle bak achter de ploeg blijft staan. ,,We hebben onze supporters hard nodig om door deze moeilijke fase te komen”, zegt de trainer, die afgelopen week het roer overnam van Mark van Bommel. ,,Dat is elke wedstrijd zo, maar in deze fase zeker. We hebben bij PSV eerder dit soort fases meegemaakt en ook toen hielp het publiek ons.”

De coach mist zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen PEC (aftrap 19.45 uur) veel spelers. Spits Konstantinos Mitroglou is er niet bij, Sam Lammers is nog niet wedstrijdfit, Michal Sadílek, Érick Gutiérrez en Ryan Thomas nemen met hun lichte kwetsuren geen risico's voor de winterstop, Denzel Dumfries is geschorst en Donyell Malen ligt er de komende maanden uit. Rechtsback Tijn Daverveld van Jong PSV is bij de groep gehaald.

Faber probeert nu vooral een goed gevoel in de groep te krijgen, alvorens hij de spelprincipes en nieuwe accenten kan inslijpen. ,,We gaan het nu allemaal niet ingewikkelder maken dan het is en moeten er vooral een mooie wedstrijd van maken, met ondersteuning van het publiek. We moeten winnen, dat staat buiten elke discussie, en plezier hebben met elkaar vind ik daarvoor belangrijk. Ze kunnen allemaal goed voetballen, maar als het tegenzit moeten we elkaar blijven steunen en volhouden. Als het slecht gaat, kun je wel blijven zeggen dat het slecht is. Maar daar worden we nu niet beter van. Nu moeten de spelers dingen laten zien waar ze goed in zijn en dat zijn dingen die ze allang hebben laten zien.”

Faber ziet in Jorrit Hendrix eventueel een optie als centrale verdediger. Hij keert na een blessure terug bij de groep en zou op die positie een rol kunnen spelen. In dat geval zou Nick Viergever linksback kunnen blijven spelen, met Cody Gakpo voor zich. De nieuwe coach van PSV hoopt ook dat Jeroen Zoet in de winterstop bij PSV blijft. ,,Ik ken Jeroen al heel lang en had hem al bij de groep bij PSV onder 19. Hij heeft daarna jarenlang goed gekeept en helaas voor hem is hij nu zijn plek kwijtgeraakt.”