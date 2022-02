PSV gelooft na wiebelzege in Europees vervolg en houdt zich vast aan de terugkeer van een aantal kernspelers

Elfrink & De Mos | ‘Het voetbal is onder Schmidt niet beter geworden, nu komt plek twee ook in gevaar’

PSV verloor zaterdag voor de tweede keer op rij in de eredivisie. De koppositie is ver weg (vijf punten achterstand) en nummer drie Feyenoord komt nu ook opeens in gevaar. Rik Elfrink en Aad de Mos bespreken het afgelopen weekend in een nieuwe Elfrink & De Mos. ,,Ik zou wel gaan nadenken over de positie van Schmidt.”

7 februari