PSV gelooft niet in een ‘boost’, maar wel in de titel

Cambuur

Door de bekerzege op Ajax stond Schmidt met een prijs in zijn handen, maar dat maakt de opgave in de competitie volgens hem niet makkelijker. ,,Kijk alleen al naar Cambuur. Dat is een ploeg die speelt op kunstgras, alle enthousiasme erin kan gooien en al bijna zeker is van handhaving. Wij kijken alleen naar de wedstrijd van zaterdag, want we kunnen die vijf wedstrijden niet tegelijk winnen.”

Negen punten in een week

Dennis Vos erbij

Vooral het aantal defensieve opties bij PSV is laag, door drie blessures in de selectie. Er zijn nog maar vier verdedigers over, waarbij Mauro Júnior de ontdekking van het seizoen is en oorspronkelijk niet eens op die plek speelde. ,,De spelers die er nu staan, doen het ontzettend goed”, vindt Schmidt. ,,We kunnen op ze bouwen. Maar we hebben wel een aantal Jong PSV’ers nu bij de selectie.” En zelfs bij de beloften is er een probleem, want linksback Fredrik Oppegard had een ontsteking in de blinde darm. Voor hem is gisteren Jong PSV-aanvoerder Dennis Vos nog bij de selectie gehaald.