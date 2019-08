PSV gesteund door vijftig supporters in heet Nicosia

In totaal vijftig supporters steunen PSV donderdagavond in de strijd om de groepsfase van de Europa League te halen. PSV verdedigt een 3-0 voorsprong uit de thuiswedstrijd tegen Apollon Limassol. De temperaturen in Cyprus liggen in het middaguur dik boven de dertig graden, net zoals de afgelopen dagen in Nederland.