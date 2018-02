PSV gooide lijn uit naar Ajacied Nick Viergever

Brenet houdt zich kranig in guur weer en herstelt zich opnieuw

5 februari Vijf miljoen euro had Sevilla vorige maand over voor PSV-linksback Joshua Brenet, de man die in de laatste 61 eredivisieduels maar één keer verloor. De reacties van velen waren bijna uit te tekenen. Een aantal voetbalvolgers vroeg zich af of de kalender in Spanje plots een kleine drie maanden naar voren was geschoven. De nummer zes van ‘La Liga’ deed wel degelijk een bod, hoewel PSV er niet direct op inging, en het was dus echt geen 1 aprilgrap. PSV had geen vervanger en dus kon Brenet niet weg.