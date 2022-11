PSV gooit titelstrijd weer helemaal open na verhitte topper tegen Ajax

Het was aanhaken of afhaken voor PSV in de titelstrijd en het werd dat laatste: de ploeg van Ruud van Nistelrooij won zondag - mede dankzij Luuk de Jong - met 1-2 van Ajax in de Arena. Daardoor gaat PSV aan kop in de eredivisie, al heeft de ploeg al wel één wedstrijd meer gespeeld dan Ajax.

Door Chris Ottens

Hij rende in de 23ste minuut met zijn armen in de lucht door de Arena, waar Luuk de Jong zojuist een kleine 55.000 Ajax-supporters stil had gekregen. Met een lepe intikker bewees de spits andermaal zijn waarde voor PSV, waar de medische staf er de laatste weken alles aan deed om hem klaar te stomen voor de topper tegen Ajax. De Jong raakte in augustus geblesseerd aan zijn kuit, lag er bijna twee maanden uit, maar was dus precies op tijd fit.

Tactisch steekspel

En dat was prettig voor PSV, waar Ruud van Nistelrooij vooraf al aankondigde dat zijn ploeg de lange bal niet zou schuwen. De wedstrijd ontpopte zich toch al tot een tactisch steekspel waarin PSV liet zien dat het verdedigend stappen heeft gemaakt de laatste weken. Ajax had wel het initiatief in de eerste helft, noteerde ook de meeste doelpogingen, maar PSV bleef eenvoudig op de been.

Wat heet: nadat Xavi Simons en Steven Berghuis de eerste speldenprikjes uitdeelden, was het in de 23ste minuut dus raak. Cody Gakpo slingerde de bal op de voor hem kenmerkende wijze voor het doel, De Jong troefde vervolgens Calvin Bassey af en schoot handig raak met zijn teen: 0-1.

Het was een van de weinige écht serieuze kansen in de topper, die bij vlagen verhit werd door opstootjes. In de 44ste minuut kreeg Ajax nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker, nadat PSV de bal bij een corner niet weggewerkt kreeg: Mohammed Kudus raakte echter de paal.

Rijp voor de slacht?

In de tweede helft zat PSV al snel op rozen. In de 50ste minuut verwerkte Ajax een corner niet best en viel de bal via De Jong voor de voeten van Érick Gutiérrez, die niet twijfelde en venijnig hard raak schoot: 0-2. Ajax wankelde vervolgens en leek rijp voor de slacht: in de 60ste minuut legde Danny Makkelie de bal op de stip nadat Xavi Simons werd gestuit door Devyne Rensch, maar na een ingreep van de VAR werd die penalty - terecht - teruggedraaid.

Even later raakte Anwar El Ghazi de lat uit een vrije trap, maar hij besliste de wedstrijd niet. Sterker nog: Ajax ging wisselen en kwam via Lorenza Lucca terug in de wedstrijd: de lange Italiaan troefde Jordan Teze af en maakte er in de 83ste minuut 1-2 van. Daarna wankelde PSV even, maar met kunst- en vliegwerk bleef de ploeg overeind. En won het in de Arena, waar het na afloop nog even flink onvriendelijk werd met opnieuw een opstootje.

‘Schreuder rot op’

Daarmee heeft PSV de titelstrijd weer open gegooid: de ploeg van Van Nistelrooij heeft nu twee punten voorsprong op de Amsterdammers, maar wel één wedstrijd meer gespeeld. En de druk neemt toe bij Ajax, waar supporters luidkeels om het vertrek van Alfred Schreuder riepen. Het ‘Schreuder rot op’ galmde na rust meermaals vanaf de tribunes in de Arena.

Ajax: Pasveer; Sánchez, Timber, Bassey, Rensch (65. Taylor); Alvarez, Kudus (80. Klaassen), Berghuis; Bergwijn, Brobbey, Tadic (80. Lucca).

PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max (62. Teze); Sangaré, Veerman (62. El Ghazi), Gutiérrez; Simons (80. Til), De Jong (80. Vertessen), Gakpo (85. Branthwaite).

