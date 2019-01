PSV gunt Isimat-Mirin na mooie periode een nette en bevrijdende aftocht

In de zoektocht naar versterking voor de defensie kwam PSV in de zomer van 2014 uit bij Nicolas Isimat-Mirin. De Franse verdediger mocht van zijn toenmalige club AS Monaco verhuurd worden en leek een heel bruikbare kracht voor PSV, met al vele tientallen Ligue 1-duels op zijn naam. Via FC Valenciennes was hij als jong en veelbelovend talent eerder terechtgekomen bij de Monegasken.

PSV beschikte in augustus 2014 al over Jeffrey Bruma en Karim Rekik en Isimat nam in eerste instantie genoegen met zijn rol als reserve, waarbij door Phillip Cocu regelmatig een beroep op hem werd gedaan. Hij maakte bij zijn invalbeurten een stabiele indruk, waarna PSV hem het jaar erop kocht en Isimat een vierjarig contract ondertekende.

Ook in het succesjaar 2015-2016 kreeg Isimat bij PSV meestal een reserverol, toen naast Bruma ook Héctor Moreno in de defensie van PSV stond geposteerd. Hij maakte nationaal en internationaal wel regelmatig minuten en viel daarin opnieuw op omdat hij doorgaans koel en sober verdedigde. Isimat schoot een bal het stadion uit als het moest, maar bleek in de opbouw geen sterkhouder. Het jaar erop kwam er voor hem plek in de basis, omdat Bruma naar VfL Wolfsburg vertrok. In dat seizoen ontbrak het PSV vaak aan creatieve oplossingen en werd de club geen kampioen, vooral door een gebrek aan goals in de eerste seizoenshelft.

Blok

Een voetbaljaar later lukte het Isimat wel om als basisspeler met PSV de titel te pakken, in een seizoen waarin hij zelf in eerste instantie onder vuur lag en zelfs met tennisballen trainde. Isimat plukte te veel aan tegenstanders, waardoor PSV meerdere strafschoppen tegen kreeg. Hij kende daarna een sterke fase en vormde met Daniel Schwaab in de eredivisie onder Phillip Cocu doorgaans een degelijk goed blok. Vrij snel bij aanvang van het lopende seizoen was duidelijk dat zijn status onder Mark van Bommel totaal zou veranderen. De man die vorig seizoen bijna alle duels in de eredivisie speelde, kwam dit seizoen tot zijn eerste eredivisieminuten in de laatste wedstrijd voor de winterstop. Dat duel met AZ zal zijn laatste bijdrage voor PSV zijn, als Isimat er zondag met Besiktas uitkomt. PSV heeft met de Turken een akkoord over een overgang, waardoor het er alle schijn van heeft dat hij per direct van de loonlijst verdwijnt.

Isimat zal bij PSV herinnerd worden vanwege zijn winnende goal bij PEC Zwolle-PSV in het vorige seizoen, zijn optredens bij kampioensfeesten en zijn ietwat curieuze manier van communiceren. De Fransman had de gewoonte om zichzelf in een mengeling van Frans, Engels en Nederlands uit te drukken en had daarmee vaak de lachers op zijn hand.