PSV haalde er drie, maar Sadílek werd de logische linksback

Met José Ángel Esmorís Tasende, oftewel Angeliño, leek PSV de positie van linksback vorig jaar dan eindelijk voor een paar seizoenen te hebben ingevuld. Na veel gesoebat op de transfermarkt had de nieuwe manager John de Jong in juni 2018 met de Spanjaard meteen goed beet. Een jaar lang was er geen enkele discussie over de linkerkant. Angeliño rekende zonder enig probleem af met zijn concurrent Aziz Behich. Het vertrek van de gedrongen Galiciër naar Manchester City, waarvoor Angeliño nog nauwelijks in actie is gekomen, heeft voorlopig voor een onaanvaardbare sportieve erfenis gezorgd.