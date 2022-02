PSV haalt Marcel Brands terug naar Eindhoven, als algemeen directeur

Marcel Brands (59) wordt na dit seizoen de nieuwe algemeen directeur van PSV. Hij volgt Toon Gerbrands op, die eind juni na acht jaar stopt bij PSV. Dat maakte PSV maandagmorgen bekend. Om tien uur in de ochtend werd al het personeel ingelicht.

Brands stopte na het seizoen 2017-2018 als technisch directeur bij PSV en ging toen naar Everton. Daar ging hij afgelopen seizoen weg. Het was al duidelijk dat PSV hem op het oog had om ooit Gerbrands op te volgen. De algemeen directeur had nog een contract tot medio 2025, maar stopt al eerder bij PSV.

Successen bij PSV

Brands was tussen 2010 en 2018 verantwoordelijk voor het volledige technische beleid bij PSV en wordt nu voor het eerst algemeen directeur. Voor PSV was hij werkzaam bij AZ en RKC, waar hij lange dienstverbanden kende en stabiele periodes bij de clubs wist te bewerkstelligen. Onder zijn leiding pakte PSV drie titels, een KNVB-beker en ook nog twee keer de Johan Cruijff Schaal. Daarnaast overwinterde PSV onder de technische leiding van Brands in de Champions League.

Brands heeft tot medio 2027 getekend in Eindhoven en gaat in juni aan de slag. Op dat moment beëindigt Gerbrands (62) zijn werkzaamheden. Wat hij gaat doen, is op dit moment nog niet bekend.