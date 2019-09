PSV haalt met Cyril Ngonge (19) nog een aanvaller voor Jong PSV, via huur met optie tot koop

PSV heeft het de laatste jaren niet op Waalwijk en kan negatieve serie doorbreken

11:46 PSV won dit decennium nog geen enkel officieel duel in het Mandemakers Stadion van RKC en kan die negatieve serie zondagavond doorbreken. De Eindhovenaren kampen met de nodige blessures, maar lieten op Cyprus afgelopen donderdag zien dat er voldoende capabele vervangers klaarstaan. De aftrap in Waalwijk is om 20.00 uur.