PSV haalt vijf talenten uit de eigen opleiding bij de trainingen van het eerste elftal

Sambo is met PSV al een tijdje in gesprek over een nieuw en verbeterd contract. Hij heeft een aanbieding gehad waaruit PSV laat blijken toekomst in hem te zien en Sambo lijkt genegen om die te gaan ondertekenen.

Contracten

PSV is ook in gesprek met Anonisse over een langer verblijf. Net als het contract van Sambo loopt zijn huidige verbintenis tot medio 2022. Ook Fofana kan langer blijven dan het nog resterende contractjaar en voor hem is er ook buitenlandse interesse. Oppegard heeft nog een contract tot medio 2023.

Kjell Peersman is een zeer talentvolle goalie van net 17 jaar en heeft afgelopen seizoen veel indruk gemaakt in de jeugdopleiding van PSV. De lange goalie heeft een contract tot midden 2023 en wacht nog op zijn debuut in het betaald voetbal, maar zat al wel een keer op de bank bij Jong PSV. Nu stoot hij ineens door naar de trainingen van de A-selectie.