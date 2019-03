PSV had niet vaak problemen in Venlo, Bergwijn op scherp in aanloop naar Ajax-uit

Unnerstall bekoort Van Bommel: ‘Mooi dat hij nu al zijn ambitie uitspreekt’

15 maart In aanloop naar VVV-uit kreeg PSV-trainer Mark van Bommel uiteraard vragen over goalie Lars Unnerstall (28). De lange sluitpost beleeft een goed seizoen in Venlo, waar hij dit seizoen via een verhuurconstructie bleef. Unnerstall is in eigendom van PSV. Daarvoor pikte VVV-manager Stan Valckx hem in 2017 op uit Duitsland.