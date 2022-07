PSV hard op weg om 16-jarig talent van Heerenveen aan te trekken

sc Heerenveen hield enkele weken geleden al rekening met een vertrek. In de Leeuwarder Courant werd de interesse van PSV al gemeld en nu is een definitief akkoord niet ver weg. Land kan in Eindhoven voor drie jaar tekenen en heeft op dit moment ook al een contract in Friesland. De komst van het talent is mede mogelijk omdat PSV een speciale talentenpool heeft opgericht, waarvoor geld is vrijgemaakt.