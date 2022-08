PSV heeft 26 man ter beschikking voor het cruciale duel met AS Monaco

Als PSV wint, moet de ploeg van Ruud van Nistelrooij later deze maand nog zegevieren in een tweestrijd tegen Glasgow Rangers of Union Sint-Gillis om daadwerkelijk in de groepsfase van de Champions League te komen. Union staat er na de thuiswedstrijd van vorige week (2-0 zege) heel goed voor, maar moet de return in Schotland nog overleven.