PSV heeft 26 man ter beschikking voor het duel met AS Monaco

Ervarings­des­kun­di­ge Benítez weet wat PSV te doen staat tegen AS Monaco: ‘Zal niet makkelijk worden’

Hij kent de Côte d’Azur op zijn duimpje en verwierf er faam als keeper van OGC Nice. Walter Benítez is als PSV’er even terug in de streek waar hij lastige derby's uitvocht met AS Monaco, ook dinsdag zal het ‘niet makkelijk’ worden. De sleutel? ,,We werken hard om minder goals tegen te krijgen.”

1 augustus