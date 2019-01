PSV heeft begeerde Bergwijn nog hard nodig

De 21-jarige aanvaller van PSV staat op tal van scoutingslijstjes en lijkt na dit seizoen een toptransfer te gaan maken. Van een vertrek in januari is volgens zijn management nu geen sprake. PSV mag hopen op een biedingenstrijd tussen meerdere clubs, wat zijn prijs de komende maanden flink kan opdrijven.

Met negen goals en negen keer de beslissende aanzet scoort Bergwijn hoog op de lijst van meest waardevolle speler van de eredivisie. De 21-jarige aanvaller bevestigt dit seizoen wat zich vorig jaar al inzette en veel buitenlandse clubs, uit meerdere landen, kijken met interesse hoe Bergwijn zich ontwikkelt en in aanvallend opzicht steeds belangrijker voor PSV wordt. Daarnaast is hij ook goed in staat om te voldoen aan de eisen die Mark van Bommel stelt aan het omschakelen na een aanval. Al onder voorganger Phillip Cocu ontpopte Bergwijn zich als teamspeler en de huidige coach van PSV rekent hem tot zijn kernspelers. Afgelopen zomer wendde Van Bommel zich meteen tot hem met de vraag om bij PSV te blijven. De komende vijftien duels heeft de trainer hem nodig om de strijd met Ajax aan te kunnen gaan.