PSV heeft Bruma definitief verhuurd aan Olympiakos Piraeus

1 oktober Eindhovenaar Mohamed Rayhi (26) krijgt zijn transfer van Sparta naar Saudi-Arabië. De voormalig PSV'er reist komende week naar het Midden-Oosten om aan te sluiten bij Al-Batin, waar hij zich financieel flink kan verbeteren ten opzichte van zijn salaris in de eredivisie. ,,De afgelopen dagen waren spannend”, beaamt hij. ,,Maar het is mooi dat is het is gelukt. Ik teken voor twee jaar en ben er dolblij mee.”