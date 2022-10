PSV heeft Cody Gakpo als klasbak, maar kan dankzij een belangrijke nieuwe impuls ook weer strijden

met video Hoe PSV het gedeukte imago razendsnel wil opknappen: ‘Wij hebben daar misschien wel de pijn van gevoeld’

PSV heeft geen tijd om lang in de misère van het afgelopen weekend te blijven hangen. De ploeg wil in Zwitserland weer uit de put klimmen. De grote vraag is niet alleen of, maar ook hoe dat gebeurt.

6 oktober