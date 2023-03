PSV heeft dankzij deze vijf sportieve keuzes een mini-reeksje te pakken, maar is er nog lang niet

PSV stuurt FC Twente met niets naar huis en klampt nog aan bij de kopploegen in de eredivisie

PSV heeft zondag de aansluiting met de kopploegen in de eredivisie nog enigszins vast weten te houden. De ploeg van Ruud van Nistelrooij wist FC Twente met 3-1 te kloppen en daardoor zijn de Tukkers uitgeschakeld in de titelrace. PSV is dat nog niet helemaal en wil blijven vechten voor de laatste kans.