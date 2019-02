PSV heeft een punt: Regels voor beloftenteams schieten door

Serieuze competitie

Maar toch. Dat er op maandag soms zeven, acht of zelfs negen andere spelers dan de vrijdag daarvoor op het veld stonden, had natuurlijk niets met een normale deelname in een serieuze competitie te maken. Terecht is de regeling voor de beloftenteams afgelopen zomer veranderd, maar er is te rigoureus ingegrepen.

Spelers boven de 23 jaar kunnen überhaupt niet meer uitkomen bij Jong PSV en wie in het weekend op het wedstrijdformulier bij PSV 1 staat, mag maandag niet meer voetballen in de eerste divisie.

Gevolg is dat de talenten nu te weinig aan spelen toekomen. Spelers als Michal Sadilek, Mohammed Ihattaren en Cody Gakpo konden sinds het begin van dit jaar te weinig minuten maken. Ze worden afgeremd in hun ontwikkeling, wat nog eens werd onderstreept via een fraaie grafiek in De Telegraaf van zaterdag.