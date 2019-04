PSV heeft flinke klapper nodig: ‘We staan negen goals achter, dat valt niet te ontkennen’

PS­V-cap­tain De Jong zit concurrent Huntelaar op de hielen

12 april Luuk de Jong is nog één treffer verwijderd van het totale aantal goals van Klaas-Jan Huntelaar in de eredivisie. De topscorer van PSV heeft momenteel 132 treffers in de hoogste nationale afdeling gemaakt, waarvan liefst 52 met het hoofd. Huntelaar staat op 133 doelpunten en is daarmee van de actieve voetballers de meest scorende speler in de eredivisie. De Jong loopt de laatste weken snel in.