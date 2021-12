‘PSV heeft geen echte goalgetter, maar de goals zitten wel door het hele elftal heen’

Schmidt toont respect naar Go Ahead Eagles en hint op basisplek voor Vertessen

Roger Schmidt toonde woensdag in zijn voorbeschouwing op het duel met Go Ahead Eagles respect naar de tegenstander. ,,Een dappere ploeg”, zei hij over de formatie uit Deventer. ,,Ze zijn goed georganiseerd en kunnen er goed uitkomen met een counter. Dat is waar ze op loeren en waar wij ons goed tegen moeten wapenen.”

22 december