PSV heeft goed nieuws uit de ziekenboeg in aanloop naar FC Volendam-thuis

Jong PSV moet buigen voor kampioens­kan­di­daat Heracles Almelo

Jong PSV heeft maandag een zware dobber gehad aan Heracles Almelo. Tegen de kampioenskandidaat uit Twente werd het op De Herdgang 0-3. Jong PSV was zeker in de eerste helft bedrijvig en deed er alles aan om de Heraclieden van de bal af te krijgen, maar was niet doortastend genoeg. Na de 0-1 van Lucas Schoofs had Mo Nassoh een goede kans om de gelijkmaker aan te tekenen, maar hij schoot over.

22 augustus