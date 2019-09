‘PSV heeft goud in handen met Ihattaren’

Jong PS­V-trai­ner Uneken: ‘We hadden er meer uit kunnen halen tegen Jong Ajax”

16 september Jong PSV-coach Peter Uneken was maandag na afloop van de verloren editie van Jong Ajax-Jong PSV (2-0) teleurgesteld over het resultaat. Hij vond dat zijn ploeg niet goed begon, maar zich herstelde tijdens de wedstrijd en dus ook kans had op meer dan een nederlaag.