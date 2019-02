PSV heeft Gutiérrez nog als troefkaart over

Bijna iedere PSV’er was eind augustus euforisch toen in het holst van de nacht beelden van een video-oproep van Hirving Lozano op Twitter verschenen. Hij had zijn vriend en collega-international Érick Gutiérrez aan de lijn, die hem vertelde over een hereniging. Na maanden van speculaties, welles-nietes en gesoebat over een aantal miljoenen was het rond: Gutíerrez kwam naar PSV en tekende een vijfjarig contract. PSV kreeg de middenvelder waarin het scoutingsapparaat al meer dan een jaar een voetballende meerwaarde zag. Een man met een splijtende pass, die het ritme van de wedstrijd zou kunnen bepalen en zelf ook een goal kan meepikken.