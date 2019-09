PSV heeft het de laatste jaren niet op Waalwijk en kan negatieve serie doorbreken

PSV haalt met Cyril Ngonge (19) nog een aanvaller voor Jong PSV, via huur met optie tot koop

10:41 Cyril Ngonge sluit per direct op huurbasis aan bij Jong PSV. De 19-jarige aanvaller komt over van Club Brugge, waar hij al de nodige ervaring opdeed. Ngonge was al actief in Champions League-verband, maar wist geen definitieve doorbraak te forceren.