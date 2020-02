PSV heeft het Philips Stadion even harder nodig dan ooit

PSV liet in de afgelopen 55 thuiswedstrijden in de eredivisie 13 punten liggen. Tegenstanders stonden de laatste jaren vaak al met 1-0 achter op het moment dat ze op de Kennedylaan, via de Tilburgseweg of via knooppunt Leenderheide richting de bebouwde kom van Eindhoven gingen. ,,Hier is niks te halen”, stond op spandoeken en was in het Philips Stadion te voelen.

Die sfeer sloeg meestal over op de elftallen op het veld, die een bizar knappe thuisstatistiek opbouwden en tot de recente en dikke nederlaag tegen AZ niet minder dan 53 competitiewedstrijden op rij ongeslagen bleven. Phillip Cocu en Mark van Bommel spraken vaak met bewondering over het thuispubliek, dat PSV meehielp aan cijfers die in de jaren tachtig niet misstonden. In die periode sprak de club internationaal geen fluisterwoordje, maar soms een volle Van Dale mee.

Louis van Gaal

In een kolkend Philips Stadion kan veel, bleek in het verleden. Sommige PSV-formaties konden in de Champions League - ook gedragen door het publiek - boven zichzelf uitstijgen. Louis van Gaal zei het vijf jaar geleden al toen hij met Manchester United naar PSV ‘moest’ in de groepsfase van het Europese toernooi. ,,Ik heb het hier bijna altijd moeilijk gehad met mijn ploegen. De sfeer kan voor tegenstanders heel erg lastig zijn”, sprak hij tijdens de persconferentie daags voor de wedstrijd. Met Ajax veroverde hij in seizoen 1994-1995 de voetbalwereld, ook dankzij een 1-4 overwinning in Eindhoven. Zijn enige, in zes jaar als hoofdcoach bij Ajax.



In een gemiddelde eredivisiewedstrijd heeft PSV thuis meestal weinig hulp nodig, maar zaterdag tegen het uitstekend draaiende Willem II ongetwijfeld even wel. Het bestuur, de staf en spelers hopen dat de spreekkoren en spandoeken wegblijven en opnieuw een sfeer ontstaat waarin niks te halen valt voor de tegenstander. Garanties geeft het niet, maar alle beetjes helpen is in Eindhoven nu de gedachte. De nieuwe realiteit is dat PSV knokt voor plaatsing voor Europees voetbal en daarbij is de steun van elke supporter nodig, zo vindt men.

Congruent

Vrijdag sprak een afvaardiging van de spelersgroep met de directie van PSV en ze hoorden het verhaal dat directeur Toon Gerbrands korte tijd later aan een aantal journalisten vertelde. Ze (Daniel Schwaab, Nick Viergever, Ibrahim Afellay en Denzel Dumfries) namen het verhaal mee naar de kleedkamer en gaven aan er alles aan te doen om weer een congruent elftal te smeden, waar eenheid van denken heerst. Eenheid die even weg was bij PSV en onder de supporters, waarvan een klein deel over de schreef is gegaan en de club schade heeft berokkend. Ze zijn ontevreden over de resultaten en zien geen vooruitgang na het ontslag van Mark van Bommel. Onvrede die pas verdwijnt op het moment dat winnen weer normaal wordt bij PSV. Plaatsing voor Europees voetbal is bij de club bijna nooit een issue en nu even wel, tot verrassing van velen.

Fundamentele evaluatie