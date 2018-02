PSV heeft het zwaar en ziet de weken van de waarheid naderen

Een nieuwe 'uitwedstrijd' in een vergaderkamer in Zeist lonkt deze week voor PSV. Besluit de aanklager betaald voetbal om Hirving 'Chucky' Lozano te straffen voor zijn rode kaart tegen Heerenveen, dan is het bondskantoor wederom een pleisterplaats in de route naar het einde van dit seizoen. Alleen bij vrijspraak kan de temperamentvolle PSV'er zondag in de topper tegen Feyenoord aan de aftrap staan. Valt het verdict van de aanklager in de ogen van PSV zwaar uit, dan volgt de tweede trip van dit seizoen naar het bondskantoor en kan PSV-jurist en operationeel directeur Peter Fossen aan de bak.

Schram

In Friesland betekende een 2-0 achterstand en rood voor de Mexicaan een lelijke schram op het cv voor dit seizoen. De wond was bijna geheeld, maar zaterdag kraste Lozano hem weer open. Na een 2-0 voorsprong en een wegzending voor 'Chucky' was het gedaan met PSV, dat maar een punt en waarschijnlijk een nieuw juridisch dossier overhield aan het duel. De ploeg van Phillip Cocu creëerde in de eerste helft niets en kwam na twee Friese fouten ruim aan de leiding. In ondertal had PSV het zwaar en stond de ploeg snel met de rug tegen de muur. PSV slaagde nog bijna in de operatie tegenhouden en prikken, maar had de pech dat de paal de 3-2 van Luuk de Jong in de weg stond. Het loeren op de omschakeling was in de eerste helft de sleutel naar succes, totdat Lozano de fout in ging.

Theatraal

Was het geel met een rood randje, rood met een geel randje, gewoon rood of helemaal niks? De meningen liepen nogal uiteen en ook arbiter Higler liet weten zich "twijfel te kunnen voorstellen". Lozano wilde zijn tegenstander Lucas Woudenberg wegduwen, maar daarbij raakte hij hem in de nek. Woudenberg greep naar het gezicht en ging ogenschijnlijk wat theatraal naar de grond, maar kon ook geschrokken zijn. Lozano werd voor dat moment vastgehouden, maar uit beelden bleek dat de arm ook zwaaide. Voor de rode kaart viel iets te zeggen, hoewel Higler zijn gezag in negentig minuten bepaald niet afdwong. De scheidsrechter zag aan beide kanten te veel over het hoofd en schatte meerdere situaties verkeerd in.

Streppel

In een fractie van een seconde was voor het even matte als efficiënte PSV dus alles anders. De ploeg oogt fysiek kwetsbaar, zeker nu ook aanvoerder Marco van Ginkel ontbrak. Eerder dit seizoen zat het een aantal keren mee, maar Heerenveen vond met wat powerplay van trainer Jurgen Streppel de hiaten in het Philips Stadion. PSV gaf in Eindhoven 469 dagen geen punt af, maar was voor de vierde keer in dit eredivisieseizoen de regie helemaal kwijt.