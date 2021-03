PSV heeft interesse in gewilde FC Twente-goalie Joël Drommel

PSV zoekt naar de vorm van die ene avond in Granada om tóch nog te verrassen in de Europa League

24 februari Roger Schmidt spaarde afgelopen weekend een paar topspelers voor het duel met Vitesse, maar zal donderdag voor de strijd met Olympiakos minder voorzichtig zijn met zijn bemanning. Bij de keuze van Schmidt speelt mee dat de eredivisie in 34 duels wordt beslist. Donderdagavond niet. Dan is het in de Europa League alles (de laatste zestien) of niks.