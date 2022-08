PSV heeft ja-woord van El Ghazi en denkt transfer nu snel te beklinken

REACTIE Van Nistel­rooij vindt dat PSV een ‘bittere avond’ achter de rug heeft, De Jong kampt met pijnlijke kuit

“Een heel bittere avond voor ons”, zei trainer Ruud van Nistelrooij woensdagavond laat nadat zijn ploeg in het Philips Stadion was uitgeschakeld voor het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV zat in een goede serie, maar kreeg van Rangers een optater en verloor in eigen huis met 1-0.

25 augustus