PSV heeft Joël Drommel beet: medische keuring van FC Twente-keeper gaat van start

Daarmee is zo goed als zeker dat de 24-jarige sluitpost van de Enschedese ploeg volgend seizoen eerste doelman in Eindhoven wordt. Met dat perspectief is Drommel in ieder geval naar Eindhoven gehaald. De geplande transfer lekte begin vorige maand al uit en de hoofdpersoon zelf bevestigde in maart dat hij met PSV een persoonlijk akkoord had bereikt over een overgang. De clubs waren er verrassend genoeg nog niet uit en eventjes lonkte een transfersoap.