PSV heeft kernspelers terug tegen FC Utrecht: ‘Ze hebben tegen goede tegenstanders hun kwaliteiten laten zien’

Philipp Max is ook dicht bij een rentree, maar zal tegen FC Utrecht sowieso niet starten. ,,Hij keert terug van corona en we hebben helaas wat ervaring met dit soort situaties”, aldus Schmidt. ,,Philipp heeft deze week nog niet aan alles mee kunnen doen en we zullen bekijken of het zin heeft om hem in de selectie op te nemen, wellicht voor een korte invalbeurt. We zijn blij dat hij er weer is.” Of Gakpo, Teze en Madueke tegen FC Utrecht wel kunnen starten? ,,We moeten op een goede manier kijken hoe we hen terug kunnen brengen voor de laatste periode van dit kalenderjaar”, zei Schmidt erover. ,,Meestal is er iets meer dan een week nodig, maar ook in wedstrijden is het mogelijk om weer inhoud op te doen.”