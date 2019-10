PSV heeft knop omgezet voor Europa League: ‘Je moet bij elkaar blijven en dat doen we ook’

PSV verliest de laatste jaren gemiddeld twee of drie keer per seizoen in de eredivisie. Gaat het een keer goed mis in de nationale competitie, dan is dat ook direct groot nieuws en dat vindt Mark van Bommel niet zo gek. ,,Kijk maar eens hier”, zei hij gisteren over het zaaltje tijdens de persconferentie voor het Europa League-duel met LASK Linz. In de persruimte van PSV observeerde hij hoeveel journalisten en persvertegenwoordigers er zaten (enkele tientallen). ,,Vroeger zaten er misschien twee mensen. Bovendien is de snelheid van het nieuws, met sociale media, enorm toegenomen. Vroeger moest je tot maandag wachten tot de krant op de mat viel. Nu staan een seconde na de wedstrijd al allerlei berichten online. Ook het voetbal zelf is steeds sneller geworden. We leven in een dynamische en snelle wereld, waarin de sport en voetbal in het algemeen een grote plaats innemen. Uiteindelijk analyseren wij intern en dat doen we bij winst en verlies op dezelfde manier, al win je uiteraard liever.”

Zeldzaamheid

Kort daarvoor sprak een van zijn routiniers - dat kun je van Steven Bergwijn (22) onderhand best zeggen - over het verlies tegen FC Utrecht. Sinds hij bij de A-selectie van PSV aansloot (deze maand vijf jaar geleden), verloor PSV dertien keer in de eredivisie. Twee of drie keer per jaar gaat het dus helemaal fout voor PSV, hoewel een gelijkspel soms ook valt als een nederlaag. Voor de aanvaller voelt verliezen nog net zoals tien of vijf jaar geleden, hoewel het zeker in Nederland dus een zeldzaamheid is. ,Je kunt nu eenmaal niet altijd winnen. Wat je moet doen, is binnen de club bij elkaar blijven en dat doen we ook.”

Afgelopen zaterdag ging hij na de wedstrijd tegen FC Utrecht even ‘in gesprek’ met een aantal uitsupporters van PSV en gaf hij in De Galgenwaard ook duidelijk zijn kant van de zaak weer. Gisteren bleek dat de knop is omgezet en sprak Bergwijn over de kansen van PSV tegen LASK, dat geen grootse Europese reputatie kent. De Oostenrijkers zijn wel gewoon de nummer twee van de Oostenrijkse competitie en speelden in de play offs (de laatste voorronde) van de Champions League. ,,Ik wil de Europa League winnen. We hebben een goed team en staan er goed voor. Tegen LASK is het weer een belangrijke wedstrijd en die moeten we gewoon winnen”, aldus Bergwijn.

Strijdplan

Trainer Mark van Bommel heeft de afgelopen dagen de scherven bij elkaar geveegd en met PSV een strijdplan bedacht voor het belangrijke duel in de groepsfase. Wint zijn formatie, dan kan Europese overwintering de PSV’ers nauwelijks nog ontgaan. Van Bommel zegt geen rekening te houden met de schorsingen van Nick Viergever en Jorrit Hendrix voor de duels met AZ en Sparta. Zij kunnen in principe spelen tegen LASK en zeker Viergever lijkt gewoon te gaan starten. ,,De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste”, gaf de PSV-coach aan. Aangezien Hendrix tijdens de laatste training van gistermiddag ontbrak, lijkt de weg vrij voor Érick Gutiérrez om zijn rentree in de basis te maken. Wie als linksback speelt, wilde Van Bommel niet zeggen. Hij vindt die plek in het elftal, waar de Tsjech Michal Sadílek drie aanwinsten buiten de basis hield, geen hoofdpijndossier. ,,We hebben genoeg spelers die daar kunnen staan en kijken per wedstrijd wat we nodig hebben.”