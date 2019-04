PSV heeft meer ‘voetbal’ nodig en moet er tot de laatste snik in blijven geloven

Nationaal gezien staat in het Philips Stadion een prima, ervaren, uitgebalanceerde en mentaal sterke selectie, die veel beter is dan die van zestien andere ploegen in de eredivisie. Ajax is de enige nationale concurrent en heeft dit seizoen bij momenten (vooral internationaal) ook meer indruk gemaakt dan PSV, maar zakte daarnaast een paar keer dieper weg. Dankzij hogere bovengrenzen dan PSV beleeft Ajax een fantastisch seizoen, waarbij al een plek in de bekerfinale en de kwartfinale van de Champions League is bewerkstelligd. Laten de Amsterdammers in de competitie niks meer liggen, dan wordt het voor PSV wel erg lastig om de titel nog te pakken. Negen goals (eigenlijk moeten het er tien zijn, omdat Ajax meer heeft gescoord) goedmaken is niet onmogelijk, maar is wel heel veel gevraagd. De dubbel lonkt voor Ajax en dat zal in het zuiden pijn doen, na jaren met een aantal rijke oogsten.

Minachting

PSV hoeft zich dit seizoen alleen te schamen voor de uitschakeling in het bekertoernooi en het late gelijkspel in Emmen. Door een combinatie van minachting voor de tweede nationale prijs en chronische onderschatting van tegenstanders is de Eindhovense prijzenkast al vaker verstoken gebleven van nationale bekers. De eliminatie van PSV door RKC past perfect in een historisch rijtje. Mark van Bommel zal nu ook snappen dat het wisselen van een compleet elftal een misser van de bovenste plank is, omdat spelers zo nu eenmaal de ruimte voelen om te falen.

In de competitie heeft PSV het grosso modo prima gedaan, maar is vooral de remise in Emmen niet te verklaren. Uitgerekend PSV, de ploeg die altijd terugkomt en zo sterk is in de slotfase, verspeelde in Drenthe in de laatste tien minuten op onbegrijpelijke wijze een 0-2 voorsprong. Gelijke spelen bij ploegen als Vitesse, FC Utrecht en sc Heerenveen zitten er elk jaar wel een keer tussen en ook de toppers gaan weleens verloren of eindigen in een gelijkspel. Een seizoen als 2013-2014, waarin PSV maar 59 punten pakte, mag iedereen ronduit slecht noemen. Seizoenen met 69 punten, zoals en 2011-2012 en 2012-2013 (het laatste jaar van Van Bommel als speler) zijn voor PSV ook onacceptabel en slecht. Een jaar met 80 punten of meer deugt, al geeft het geen garanties op de titel. Zonder prijs is een seizoen wel mislukt, maar het is onzin om zo'n voetbaljaar slecht te noemen. Dat doet geen recht aan de optredens van dit PSV.

Érick Gutiérrez

Desalniettemin is een aantal keuzes van Van Bommel wel opvallend en mag er ook best kritisch naar worden gekeken. De manier waarop dit seizoen bij PSV met bijvoorbeeld spelers als Bart Ramselaar, Érick Gutiérrez, Nicolas Isimat-Mirin en Mauro Júnior is omgesprongen, wekt verbazing. Gutiérrez is na een paar optredens volledig afgeserveerd en kreeg sinds FC Emmen-uit, waar hij in januari na een 0-1 voorsprong naar de kant ging, nooit meer een serieuze kans. De uitleg hierover naar buiten toe is minimaal geweest. Van Bommel volstaat meestal met de mededeling dat hij het elftal opstelt waarmee hij de meeste kans op winst denkt te hebben. Met zo'n redenering kom je altijd een eind, maar het kan ook belangrijk zijn om spelers met het oog op de toekomst in te passen in een ploeg, wat Van Bommel overigens wel deed met veel jeugdig talent.

Defensief blok

‘Guti’ was dé zomeraankoop van 2018, waar PSV ver voor ging. Van Bommel heeft nooit de indruk gewekt er écht werk van te willen maken om hem op zijn sterkste positie in het elftal in te passen. Het systeem lijkt leidend en Gutiérrez lijkt daar vanwege zijn defensieve mogelijkheden niet altijd voor gemaakt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het grote talent Michal Sadílek. Toegegeven, Gutiérrez speelde ronduit zwak tegen in de thuiswedstrijd tegen AZ en ook daarin had PSV zomaar een deuk op kunnen lopen. Toch is het opvallend dat hij geen rol meer speelde in wedstrijden waarin PSV het in balbezit soms moeilijk had. Van Bommel lijkt het gewoon niet in Gutiérrez te zien zitten en geeft de voorkeur aan een defensief blok (Hendrix, Rosario), dat met hart en ziel tegengoals probeert te voorkomen en daar ook vaak succesvol in is geweest. Die fundering van PSV is na de winterstop om meerdere redenen wankeler geworden, net zoals het achterin vaker piepte en kraakte. Keeper Jeroen Zoet had na de winterstop een paar extra reddingen goed kunnen gebruiken en de fouten van Daniel Schwaab in Amsterdam kunnen enorm duur zijn geweest.

Ramselaar, Mauro, Isimat-Mirin

Ramselaar is helemaal niet meer in het stuk voorgekomen en lijkt volledig afgeschreven, net als Mauro. Het zijn opmerkelijke en wel heel snel gemaakte keuzes, die overigens tot gevolg hadden dat jong talent (Mohamed Ihattaren) als een komeet naar boven kon schieten. Nicolas Isimat-Mirin moest wijken voor Trent Sainsbury, waarbij opvallend was dat Van Bommel de Fransman voor de winter een keer een verbale draai om zijn oren gaf. Er wordt enorm veel besloten getraind, dus het is lastig om te beoordelen of Isimat er met de pet naar heeft gegooid. Misschien had de verdediger, die mede-verantwoordelijk was voor het echec tegen RKC, de oorwassing wel verdiend, maar toch was het opvallend dat de trainer voor een felle bewoording (“Isimat verdient het niet om te spelen”) koos. Van Bommel is doorgaans namelijk bijzonder terughoudend met het geven van kritiek op zijn spelersgroep.

Buitenwacht

Na de winterstop is de trainer naar buiten toe ook net iets te lang een soort ‘niks aan de hand-houding’ blijven uitstralen. Terwijl iedereen zag dat het bij PSV minder ging en dat zelfs in simpele cijfers te vangen was, bleef Van Bommel het gevoel houden dat het niet minder ging. Dat verraadt zijn strijdbaarheid, net zoals hij voor de winterstop bij grote zeges soms aangaf dat PSV ‘nog beter kan’. Het is aannemelijk dat hij het ook echt zo voelt, maar het was in strijd met het beeld dat de buitenwacht van PSV had. Sterke trainers laten zich niet van hun geloof brengen, maar om resultaten kan niemand heen en daarvoor is Van Bommel uiteindelijk eindverantwoordelijk. Dat laatste geeft hij overigens wel altijd aan, waarbij de trainer nu natuurlijk geen seconde kan uitstralen dat PSV het ook maar enigszins gaat opgeven. Het puntenverlies bij Vitesse is misschien nog wel een grotere tik dan de nederlaag bij Ajax, omdat PSV nu niets meer in eigen hand heeft. Het verleden leert dat het belangrijk is om er tot de laatste snik volle bak in te blijven geloven.

Psychologie