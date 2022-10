PSV heeft met ‘Lange Gerrit’ nu een moedige ruimer, maar het is afwachten of hij lang in Eindhoven blijft

PSV heeft deze 25 man aan boord voor duel met Arsenal, Luuk de Jong lijkt fit voor basisplek

PSV speelt donderdagavond het vijfde duel in de groepsfase van de Europa League, tegen Arsenal. In een uitverkocht Philips Stadion hopen de Eindhovenaren overwintering in de tweede competitie van de UEFA af te dwingen, al is PSV daarvoor ook afhankelijk van het resultaat bij FC Zürich-Bodø/Glimt.

26 oktober