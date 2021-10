PSV heeft na een rotweek weer rust in de tent en blijft op koers in Europa

PSV krijgt steun van ongeveer 500 supporters in Graz

28 september Ongeveer vijfhonderd supporters van PSV maken woensdag en donderdag de reis naar het Oostenrijkse Graz, waar hun club donderdagavond de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz speelt. PSV haalde in het eerste pouleduel een punt tegen Real Sociedad en wil nu winnen tegen de nummer twee van de Bundesliga in Oostenrijk. Graz verloor het vorige duel met 1-0 bij AS Monaco.