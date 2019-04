PSV heeft nieuwe zege in Arnhem nodig voor de koppositie

Luckassen hoopt seizoens­slot te halen, komend seizoen nog vraagteken

6 april Derrick Luckassen hoopt eind deze maand of begin mei nog in actie te komen voor Hertha BSC, waaraan hij dit seizoen is verhuurd. Daarna keert hij in principe terug naar PSV, al weet de centrale verdediger nog niet wat de plannen van de Eindhovenaren met hem voor komend seizoen zijn.