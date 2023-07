PSV heeft nog flinke plannen, maar wil met deze jonkies ook de volgende stap zetten tegen FC Eindhoven

PSV staat na het vertrek van Xavi Simons voor veel werk: wat moet er nog gebeuren?

Midden in de transferzomer is PSV met een doffe klap wakker geworden en terug op aarde. Xavi Simons is per direct weg en er moet bij de club snel iets gebeuren om het verlies van zijn goals en assists op te vangen. Rondom dé spelmaker van vorig seizoen was de eerste houtskoolschets van de selectie voor het komende voetbaljaar opgebouwd, maar hij wil niet langer in Eindhoven blijven en kiest voor het volgende niveau.