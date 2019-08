PSV heeft nog veel kaarten over voor duel met Apollon Limassol en hoopt op steun supporters

Lozano neemt afscheid van PSV en wordt woensdag medisch gekeurd in Italië

20 augustus Hirving Lozano is inmiddels onderweg naar Italië om zijn transfer naar SSC Napoli af te ronden. Hij heeft van PSV toestemming gekregen om af te reizen. PSV gaat aan de transfer ongeveer 35 miljoen euro aan overhouden na alle afdrachten, zo is de verwachting in Eindhoven. Lozano wordt woensdag gekeurd in Italië en dat gebeurt in een privé-kliniek in Rome, zo melden bronnen rond de speler. De presentatie is eind deze week.