PSV heeft snel twee nieuwe verdedigers nodig en ‘shopt’ komende weken

Behich hield aan een pijnlijk jaar bij PSV op het oog dus nog een toptransfer over. Vrijdagmiddag ondertekende de bij PSV geflopte linksback een contract voor drie jaar bij het Turkse team, een van de mogelijke tegenstanders van PSV in de tweede voorronde van de Champions League. Het is voor hem te hopen dat hij het beter doet dan in de duels waarin hij bij PSV wel in de basis stond. Dat was het geval in de bekerwedstrijden tegen Excelsior Maassluis en RKC, dat PSV uitschakelde. Vier van de vijf verdedigende spelers uit het basisteam tegen de Waalwijkers (inclusief keeper Eloy Room en Behich) zijn inmiddels al vertrokken bij PSV. Het verslag van die wedstrijd stond op de zwartste pagina in het sportieve boek over afgelopen seizoen.

Behich was ongelukkig met zijn rol op het tweede plan en kon ook geen minuten maken bij Jong PSV omdat hij ouder dan 23 jaar is. Zijn vertrek geeft PSV de ruimte om de komende dagen en weken te 'shoppen’. De club zoekt een opvolger voor de transfervrij vertrokken Daniel Schwaab en heeft een aantal lijntjes uitstaan, maar het kan nog even duren voordat er een deal wordt gesloten. PSV kijkt momenteel in het buitenland naar een vervanger.

Ook voor Behich komt in principe een nieuwe speler, die voorlopig achter Angeliño in de rij zal moeten aansluiten. De club kijkt naar een speler die zowel als linksback als centrale verdediger (op links) uit de voeten kan. PSV heeft nu nog de jonge Armando Obispo (20) aan boord, maar het lijkt niet zinvol om de centrale verdediger nog langer op de bank te houden. Hij is na een jaar met weinig speelminuten toe aan een seizoen eredivisie en het is afwachten wie hem (op huurbasis) oppikt. Onder meer VVV bekeek de linkspoot een tijdje, maar heeft niet toegehapt en maakte inmiddels een andere keuze. Voor de rechterkant is er met de jonge Jordan Teze (19) een alternatief voor Denzel Dumfries en hij moet zich in de voorbereidingsperiode bij de A-selectie zien te spelen. Ook Tijn Daverveld lijkt een kanshebber om in die periode minuten te pakken in trainingen en oefenduels.

Situatie PSV achterin:



Aan boord: Dumfries (2023), Viergever (2022), Angelino (2023), Sainsbury (2021), Teze (2021), Daverveld (2020), twee vacatures (rechts centraal en links centraal/linksback)

Nu al weg: Schwaab (transfervrij), Paal (was verhuurd, gaat naar PEC Zwolle), Behich (verkocht aan Basaksehir)