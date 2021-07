PSV heeft tijdens het zomerse trainingskamp in Duitsland deze 29 spelers aan boord

Timo Baumgartl na verhuur door PSV gepresen­teerd bij Union Berlin

1 juli Union Berlin heeft donderdag bekendgemaakt dat Timo Baumgartl voor een seizoen wordt gehuurd van PSV. De 25-jarige verdediger had in Eindhoven weinig uitzicht op speeltijd en kan nu proberen in de Bundesliga een plek af te dwingen.