PSV heeft twee spelers er definitief bij en moet Vertessen voorlopig missen

In aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal van zaterdag was er deze week wel slecht nieuws, want PSV mist de komende twee weken Yorbe Vertessen. De Belgische spits had te kampen met een blindedarmontsteking en is inmiddels geopereerd. Voor PSV is dit extra vervelend omdat tweede spits Carlos Vinícius ook nog niet inzetbaar is, hoewel hij wel aan het terugkomen is.