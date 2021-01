PSV heeft vertrouwen voor Feyenoord-uit: ‘Dit seizoen vaak genoeg onder druk gestaan’

De Eindhovenaren hebben de afgelopen seizoenen tamelijk dramatisch gepresteerd tegen Ajax, Feyenoord en AZ. Schmidt houdt zich liever vast aan wat PSV dit seizoen in de Europa League heeft laten zien. ,,We stonden onder druk om ons te kwalificeren en te overwinteren. Dat is ons gelukt, terwijl de opdracht heel moeilijk was. In die wedstrijden hebben we laten zien dat we kwaliteiten hebben en tactisch heel goed kunnen presteren.”